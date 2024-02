Karolina Pajączkowska wróciła wspomnieniami do pracy w TVP. Popłynęły łzy

- W normalnych firmach jest tak, że jeśli dzieje się coś niepokojącego, to możesz to zgłosić i kadry się tobą interesują, sprawa jest w jakiś sposób dalej rozpatrywana. A w upolitycznionych firmach jest tak, że możesz sobie tupać nóżkami, skarżyć się do Pana Boga, a to i tak nic nie da. W momencie, kiedy zgłosiłam to, że w moją stronę padły bardzo nieładne słowa i że byłam ofiarą szantażu, to w moją stronę zaproponowano powołanie komisji złożonej z pracowników TVP. I nikt nie zadzwonił do mnie, nie zapytał, dlaczego tak. Nikogo nie obchodziło, co się stało 26 maja. Znajomi w pracy cieszyli się tylko, że odeszła konkurentka - wyznała w podcaście.