Zadebiutowała na YouTubie. Ujawniła kulisy zwolnień w TVP. "To jest moje oficjalne stanowisko"

W drugiej części programu prezenterka przede wszystkim wyraziła oburzenie, że Elon Musk zabrał na wizytę do dawnego obozu zagłady swojego 3-letniego syna. Po tych dwóch wątkach, które ograniczyły się do krótkiego przedstawienia tematu, a następnie podzielenia się z internautami swoimi refleksjami, przyszedł czas na wspomnianą rozmowę z ekspertem. Był to jedyny moment nieco ponad 30-minutowego programu, w którym Pajączkowska starała się ograniczać do zadawania pytań. Czy trafnych i bez tezy? Niekoniecznie.