Padł rekord. Jacek Kurski ma problem

Z badania Nielsen Audience Measurement, które opublikował portal Wirtualne Media, wynika, że "Fakty" TVN i TVN24 BiS w listopadzie 2020 r. oglądało średnio 3,52 mln widzów. Zapewniło to stacjom 24,23 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W stosunku do zeszłego roku "Fakty" zyskały 410 tys. widzów (13,7 proc.). Jest to największy wzrost w listopadowym zestawieniu.