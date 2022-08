Ostre spięcie w TVP Info. "Pani bzdury opowiada". Wtedy wyciągnęła zdjęcie

W programie "Minęła 20" przedstawiciele różnych partii spotykają się, by dyskutować na bieżące tematy. A czasami głównie po to, by zrobić show dla swoich wyborców. Jednym z takich "showmanów" jest Janusz Kowalski z partii Zbigniewa Ziobry, który nadział się ostatnio na ripostę posłanki KO.