Ostra jatka w "Farmie". Marlena i Kinga skaczą sobie do oczu

Do jednego z najostrzejszych starć w show doszło w 17. odcinku. Po porannym obrządku większość uczestników zasiadła do śniadania. W oborze został Rafał, który doił mleko oraz nowi uczestnicy. Niezadowoleni byli wszyscy, ale głośno wyraziła to Marlena. Karol "Lolek" próbował ją uciszyć, tłumacząc, że straszy nowonarodzonego cielaka.