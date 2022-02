"Farma" zyskuje widzów. To nowy hit Polsatu

Jak podają Wirtualne Media, średnio program po 12. odcinkach ogląda 1,15 mln widzów. Oznacza to o 40 tys. osób więcej niż rok temu Polsat gromadził przed telewizorami w tym paśmie czasowym. To też znaczna poprawa dla programu, gdyż po najwyższym zainteresowaniu pierwszym odcinkiem (1,46 mln zł) "Farma" odnotowała spadek widowni do średniej 947 tys. oglądających.