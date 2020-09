Pustki nie tylko na widowni. Są wyniki oglądalności festiwalu w Opolu

Tegoroczny 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu przeszedł do historii. I to z kilku powodów. Przede wszystkim impreza miała odbyć się w czerwcu, jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa i zakaz organizowania imprez masowych, trzeba było przełożyć imprezę i wprowadzić stosowne ograniczenia. I to m.in. właśnie przez ten rygor widownia podczas koncertów niemal świeciła pustkami. Jak się okazało, nie tylko tam.