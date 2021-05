"One Night Squad": gdzieś już to widzieliśmy. Widzowie mogą być rozczarowani

Oczywiście, pierwsze odcinki w najmniejszym stopniu nie zwiastują rozrywki na wysokim poziomie, już w inauguracyjnym słychać np. balansujące na granicy dobrego smaku bełkotliwe przemowy wstawionych celebrytów, ale przygody, które przeżywają za dnia sprawią, że może pod koniec tej wyprawy choć na chwilę inaczej podejdą do swoich codziennych nawyków i przyzwyczajeń. Kto wie. Na razie jednak wszyscy zdają się być zadowoleni - celebryci, bo dostali kolejną szansę błyszczenia możliwie najmniejszym kosztem. Do tego podczas darmowych wakacji. Telewizja, bo nic tak nie przyciąga przed odbiorniki jak seria konkurencji, głupawych odzywek, kolorowych, skąpo odzianych i rozpoznawalnych bohaterów w rajskiej scenerii. Wreszcie widz, bo ma do wyboru kolejny wakacyjny program, kumulujący wiele innych podobnych, dzięki czemu może wyłączyć się na chwilę po całym tygodniu pracy.