"Love Island": Stella nie rozpacza po rozstaniu z Piotrem. Tak leczy złamane serce

- Pomimo tego, że nie jest to łatwa dla nas sytuacja, wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, i chcemy być wobec was szczerzy. Zresztą tak, jak byliśmy w programie. Nieraz były między nami różne tarcia i nie zamiataliśmy tego pod dywan. Zresztą tak jest w związku dorosłych ludzi. Czasem są tarcia, czasem trzeba włożyć więcej pracy, żeby coś funkcjonowało. My tą pracę wkładaliśmy w programie i szczególnie po programie. Zamieszkaliśmy razem, daliśmy sobie szansę, no ale życie to nie bajka - zaczął Piotr.