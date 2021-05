Piotr i Stella z "Love Island" musieli zrezygnować z seksu. Było warto!

Stella i Piotr z 3. edycji programu "Love Island" do dziś tworzą zgraną parę, choć to nie im przypadło zwycięstwo w randkowym show Polsatu. Uczestnicy, którzy związali się ze sobą już w pierwszym odcinku i pozostali sobie wierni do końca, odpadli tuż przed finałem. Ich historia, w przeciwieństwie do zwycięzców, ma jednak ciąg dalszy. Jakiś czas temu uczestniczka show Polsatu przeprowadziła się do Warszawy i mieszka z Piotrem. Oboje są bardzo aktywni na Instagramie i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mediów. Piotr niedawno wystąpił w innym programie Polsatu, a teraz próbuje swoich sił jako zawodnik Fame MMA.