"Love Island": kolejna para się rozstała? Waleria i Piotrek od dawna nie pokazują się razem

Trzecia edycja "Love Island" wzbudzała ogromne zainteresowanie. Fani z zapartym tchem śledzili losy uczestników show. I nie ma się tu czemu dziwić - byli oni wyjątkowo barwni i ciekawi, a pary, które między sobą tworzyli - no cóż, te też były interesujące. Niektórzy uczestnicy, jak na przykład Caroline, byli przez widzów uwielbiani, inni, między innymi Maciek, działali im porządnie na nerwy. To właśnie zachowanie Macieja powodowało, że fani wysyłali do Polsatu wiadomości z pretensjami o przyzwolenie na pewne zachowania uczestnika.