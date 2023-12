Olly Alexander o wiadomościach od fanów z Polski

Olly Alexander, niegdyś wokalista zespołu Years & Years, stawia na solową karierę. W przyszłym roku usłyszymy jego nowy materiał, będzie reprezentować Wielką Brytanię na Eurowizji w Szwecji. W rozmowie z nami wspomina czas, gdy wraz z zespołem wystąpił w programie "The Voice of Poland" w 2018 roku, gdy szefem TVP był jeszcze Kurski. "Czujesz po prostu ogromną wdzięczność, przyjeżdżając do nieswojego kraju, gdzie spotykasz się z tak fantastycznym odzewem. Wiele młodych osób z Polski wysyłało mi niesamowite i bardzo inspirujące wiadomości o tym, co dostrzegli w muzyce i fakt, że jestem gejem i jestem bardzo otwarty w tym temacie i oni to bardzo doceniali" - powiedział w rozmowie z nami. Podczas występu Olly miał na sobie kurtkę w kolorze tęczy, to wtedy wystarczyło, by wywołać mały skandal. "W zasadzie to fani mi podsunęli ten pomysł i byłem szczęśliwy, że mogę to zrobić. A zrobiłem tylko tyle, że założyłem tęczowy strój i bardzo się z tego cieszyłem. Jeśli mogę zrobić coś, co wyśle jakiś sygnał w bardzo restrykcyjnej przestrzeni medialnej, to to zrobię" - powiedział.