To już oficjalne: Olly Alexander, będący dawniej członkiem zespołu Years & Years, będzie reprezentował Wielką Brytanię podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2024 roku. "To gejowska olimpiada. To jest mój czas na to, żeby naprawdę wejść na najwyższy poziom mojego gejostwa, jego ostateczną formę" powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

