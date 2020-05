Oliwia Miśkiewicz potwierdziła nowy związek. Opinie są podzielone

Związek z Maćkiem Szewczykiem to już przeszłość. Oliwia rozstała się z poznanym w "Love Island" byłym partnerem w niezbyt miłej atmosferze, a festiwal wzajemnych oskarżeń trwał przez naprawdę długi czas. W końcu jednak udało im się zakopać topór wojenny, lecz oboje poszli w swoją stronę. Maciek skupił się na sporcie, Oliwia zaś deklarowała, że to będzie czas tylko dla niej. Miał być rozwój osobisty i szukanie siebie, a wyszedł nowy związek. I choć o jej relacji z Sashą z "Top Model" plotkowano już od jakiegoś czasu, modelka niczego nie potwierdzała. Oczywiście w social mediach publikowała jakieś wzmianki, ale nigdy nie powiedziała niczego wprost. Teraz jednak już wszystko jasne. Na instagramowym profilu Oliwii pojawiło się ich wspólne zdjęcie.

I choć wydaje się, że Oliwia Miśkiewicz jest u boku Ukraińca szczęśliwa, opinie jej obserwatorów są podzielone. Nie bez powodu znajdują się osoby negatywnie nastawione do tego związku. Są nawet i tacy, którzy twierdzą, że modelka zupełnie nie potrafi znaleźć mężczyzny, który by ją szanował. Skąd takie głosy? Otóż Sasha dość intensywnie chwali się nowym etapem swojego życia, w tym również swoim stosunkiem do partnerki. A o tym jego obserwatorzy mogliby napisać grube tomy. Brak szacunku widać gołym okiem.