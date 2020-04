Oliwia Miśkiewicz znowu zakochana? Wszystko na to wskazuje

Oliwia Miśkiewicz poznała Maćka Szewczyka w programie "Love Island". Nie zaiskrzyło od razu, ale kiedy jednak się to stało, nie było już odwrotu. Uczucia tej dwójki były bardzo mocne, lecz różnice charakterów i przeszłość nie pozwalały na spokojne cieszenie się sobą . Ich relacja od początku była burzliwa, jednak wszyscy wierzyli, że związek się w końcu ustabilizuje i zakochani będą mogli spokojnie ze sobą być. Tak się jednak nie stało…

Oliwia i Maciek rozstali się zaledwie kilka tygodni po zakończeniu programu i, trzeba przyznać, nie było to rozstanie w przyjacielskich stosunkach. Oboje publicznie prali brudy, doszło nawet do tego, że zapowiadali spotkanie w sądzie. Ostatecznie byli partnerzy doszli do porozumienia i każde z nich poszło w swoją stronę.