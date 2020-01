Oliwia z "Love Island" oskarża Maćka, byłego partnera o znęcanie się psychiczne

Oliwia Miśkiewicz złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez byłego partnera. Miał ją nękać i znęcać się nad nią psychicznie.

Trudno powiedzieć, jakie były jej intencje, ale po programie para przez jakiś czas kontynuowała swoją relację. I nadal robiła to w bardzo burzliwy sposób. Rozstań i powrotów było tyle, że trudno je zliczyć. Teraz związek należy już do przeszłości, ale Oliwia i Maciek ciągle przerzucają się nawzajem oskarżeniami.

"[…] W trakcie trwania naszego związku, dał się poznać jako osoba z jednej strony urocza, szarmancka i opiekuńcza, co mnie urzekło i sprawiło, że go pokochałam, a z drugiej strony jako osoba niezwykle zaborcza, chorobliwie zazdrosna, niestabilna emocjonalnie, a także agresywna i konfliktowa. Ta negatywna strona sprawiła, że zakończyłam nasz związek. Nie mogłam dłużej tkwić w toksycznej relacji, która wykańczała mnie psychicznie. Dawałam mu kolejną szansę, ale po kilku dniach "spokoju" stawałam się ofiarą kolejnych "ataków", nie tylko publicznych, ale przede wszystkim prywatnych".

"Mimo iż definitywnie rozstaliśmy się 12 grudnia, ten horror trwa do chwili obecnej. Nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić, co przeżyłam przez ten okres. Nikomu tego nie życzę […]. Po rozmowach ze specjalistami zrozumiałam, że stałam się ofiarą uporczywego nękania oraz psychicznego znęcania się. Z tego względu postanowiłam złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw uporczywego nękania oraz znęcania się psychicznego nade mną przez Macieja Szewczyka".

"Owszem, widać, że źle cię traktował, a pewne sytuacje nie były na miejscu . Ale nie powinnaś obarczać go całą winą, gdyż to ty ukrywałaś przed nim pewne kontakty i osoby, a sama chciałaś być z nim w związku, ale w ukryciu",

"Ale cyrk. Smutne, że musicie się tym dzielić z ludźmi",

"Po co robisz z siebie taką wielce poszkodowaną? Dziewczyno, ogarnij się. Maciek już w programie pokazał, jaki jest. Ciągle zazdrosny, obrażony",

"To jest bardzo śmieszne i tak płytkie, jak telenowele brazylijskie".