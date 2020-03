"Love Island": Oliwia pozuje w koronkowej bieliźnie. Tak spędza kwarantannę

Dziewczyna doskonale wie, jak przyciągnąć fanów i sprawić, by przybywało jej tzw. followersów. Wdrożyła w życie zasadę starą jak świat: publikowanie roznegliżowanych zdjęć. Idąc tym tropem Oliwia wrzuciła do sieci fotkę, na której wygina się w kuszącej pozie odziana jedynie w koronkową bieliznę. W ręku zalotnie trzyma pędzelek, a obok niej stoi rozstawiona sztaluga. Co autorka miała na myśli? Nie do końca wiemy, więc z pomocą przyszła sama Miśkiewicz.