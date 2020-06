Oliwia Miśkiewicz pozuje z mamą. Są do siebie bardzo podobne

Oliwia Miśkiewicz największe zainteresowanie wśród fanów wzbudza swoim życiem miłosnym. Modelka w ubiegłym roku zdecydowała się wziąć udział w show Polsatu " Love Island. Wyspa miłości ", gdzie poznała Maćka Szewczyka . Szybko wpadli sobie w ramiona i, pomimo częstych kłótni, byli nierozłączni. Jednak nie zawsze było różowo. W tym momencie, pomimo wcześniejszych perypetii, relacje między byłą parą są poprawne. On skupia się na sporcie, ona na nowym związku. Jej aktualnym wybrankiem jest uczestnik jednej z poprzednich edycji "Top Model".

Oliwia Miśkiewicz na swoich social mediach najchętniej pokazuje siebie samą, zazwyczaj w skąpych kreacjach. Nie ma w tym absolutnie nic dziwnego - modelka ma świetne ciało, więc to zrozumiałe, że się nim chwali. Jej instagramowy profil bardzo dobrze obrazuje również życie uczuciowe Oliwii. Celebrytka nie ma oporów przed tym, by wrzucić do sieci zdjęcie z ukochanym albo pokazać fragmenty ich wspólnego życia na InstaStories.