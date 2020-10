Oliwia i Mikołaj z "Love Island" chcą razem zamieszkać. Wcześniej nikt im nie dawał żadnych szans

Oliwia i Mikołaj z "Love Island" co rusz udowadniają, że widzowie się mylili, odsyłając ich do domu. Za wszelką cenę chcą pokazać, że uczucie, które pomiędzy nimi wybuchło w programie, jest prawdziwe. Kolejnym dowodem na to ma być wspólne mieszkanie. - Najbliższe miesiące pokażą, jak to wszystko będzie wyglądać - deklaruje Mikołaj.

Oliwia i Mikołaj poznali się w "Love Island" (Kadr z programu "Love Island")