Fani żądają przeprosin. Mają dość jej zachowania

Druga edycja "Love Island" przeszła już do historii. Zwycięzcami zostali Julia i Dominik , drugie miejsce zdobyła najmłodsza stażem para, czyli Magda i Igor, a na ostatnim miejscu podium znaleźli się Ola i Rafał. Tuż przed wielkim finałem, decyzją widzów i pozostałych uczestników, z programem pożegnali się Oliwia i Mikołaj. Mało kto wierzył, że odrzucona przez Igora i nieustannie narzekająca Oliwka rzeczywiście stworzy stały związek z wybrankiem. A jednak! 19-latka zapewnia, że w kwestii uczuć do Mikołaja nic się nie zmieniło.

"Program dostarczył nam tyle emocji, że najlepsze dla nas było wyciszenie się i spędzenie wspólnie czasu z Mikołajem. Ten czas był dla nas ważny z tego względu, że podjęliśmy decyzje o tym, że będziemy budować uczucie, które powstało między nami w programie. Każdy związek przechodzi pewnego rodzaju etapy, a jak wiecie nasze początki nie były łatwe, ale wiemy, że to co nas łączy jest szczere i z każdym dniem silniejsze. Cieszymy się, że większość z Was nam kibicowała i mamy nadzieję, że nadal będziecie trzymać za nas kciuki" - napisała ostatnio na Instagramie (zachowano oryginalną pisownię).