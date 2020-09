"Manipulantka". Oliwia coraz bardziej irytuje widzów "Love Island"

Gdy tylko Igor dołączył do wyspiarzy, wpadł w oko Oliwii. On też poczuł do niej miętę. Jednak 19-latka nie mogła zapomnieć o wdziękach innych mężczyzn, którzy ją adorowali. Pomimo coraz lepszej relacji z Igorem, zarzucała mu, że jest "niedojrzałym chłopcem" i z najmniejszych powodów urządzała awantury.