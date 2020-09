Magda z "Top Model" weszła do "Love Island". Zrobiła piorunujące wrażenie

Magda Karwacka to jedna z uczestniczek, która dołączyła do randkowego programu "Love Island. Wyspa miłości". Wystarczyła jej dosłownie chwila, by zachwycić kolegów.

Magda Karwacka dołączyła do "Love Island" (Polsat)