Nowa uczestniczka "Love Island". Widzowie dobrze ją znają

"Love Island" na półmetku. Oznacza to, że mieszkańcy luksusowej willi w Hiszpanii spędzili ze sobą już trzy tygodnie. Część z nich zdążyła znaleźć swoją drugą połówkę, a część wciąż czeka na strzałę Amora i wejście do domu nowych uczestników. Podczas ostatniego odcinka dowiedzieliśmy się, że do posiadłości wkrótce wkroczy seksowna blondynka. I choć widzieliśmy ją na ekranie zaledwie przez kilkanaście sekund, już teraz możemy przypuszczać, że dziewczyna sporo namiesza. Choćby dlatego, że na koncie ma udział w trzech programach telewizyjnych.