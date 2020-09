Pomiata kolejnym chłopakiem. Widzowie "Love Island" nie mają litości dla Oliwii

Czym Polsat, TVN i TVP zawalczą jesienią o widza?

"Mikołaj ogarnij się, wygląd to nie wszystko!! Co z tego, że ładna jak w głowie pusto", "Oliwka nie zasługuje na Mikołaja. A Mikołaj, ty się tak nie staraj, naprawdę nie warto. Pokaż, że masz klasę. A nie jak jej źle to idzie do ciebie, a jak ma humorki to ma cię w d...." - piszą internauci.