Pokazali nagie fotki z wanny. Tak uczestnicy show godzą się po kłótni

Paweł Tyburski i Monika Kozakiewicz wkroczyli do świata show biznesu za sprawą udziału w programie "Love Island". Mimo iż to nie oni wygrali pierwszą edycję show, w przeciwieństwie do zwycięzców, Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka, wciąż są razem. Mimo powracających od czasu do czasu plotek o rozstaniu, na Instagramowym profilu celebrytów nie brakuje dowodów gorącego uczucia. Ostatnio zakochani zdradzili nawet swoim fanom sekret udanego związku. Jak się okazuje niezawodnym sposobem na przetrwanie kryzysów są... wspólne kąpiele.