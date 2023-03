Ogórek nie chciała tego słuchać. Kolejna awantura w TVP Info

Sowińska przez kilkadziesiąt sekund próbowała dojść do głosu, mówiąc, że "Telewizja Polska wyrządziła wiele zła". Ale Ogórek na to nie pozwoliła i szybko zwróciła uwagę posłance, by uszanowała żałobę rodziny. - To nie jest miejsce na statementy (ang. oświadczenia - dop. red.). Ja jestem gospodarzem tego programu i bardzo panią proszę. Rozmowa jest w innym temacie - mówiła Ogórek, zagłuszając posłankę.