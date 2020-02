Oglądalność "Wiedźmina" jest absurdalnie wysoka. Ale metoda, według której Netflix to liczy, budzi zastrzeżenia

"Wiedźmin" to najpopularniejszy serial w całej galaktyce, jeśli wierzyć danym prezentowanym przez Netflix. Z sukcesem giganta wiąże się jednak pewien problem. Metoda, jaką platforma liczy oglądalność, budzi bardzo poważne zastrzeżenia.

Jak podał sam Netflix, "Wiedźmin" ma duże szanse, by stać się najchętniej oglądaną nową produkcją platformy. Tyle że z zaprezentowanymi liczbami jest pewien problem .

"Wiedźmin" najpopularniejszym serialem Netfliksa?

Według wewnętrznych szacunków streamingowego giganta, serial, który miał premierę 20 grudnia 2019 r., w ciągu czterech tygodni miał zostać obejrzany w 76 mln gospodarstw domowych na całym świecie. Co by oznaczało, że jakieś 46 proc. klientów Netfliksa zetknęło się z "Wiedźminem". Ale czy faktycznie go obejrzało?