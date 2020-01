"Wiedźmin" najpopularniejszym serialem. Pokonał nawet "Gwiezdne wojny"

Stało się to, o czym nie marzyli nawet najwięksi miłośnicy prozy Andrzeja Sapkowskiego. "Wiedźmin" stał się obecnie najbardziej rozpoznawalną i pożądaną marką w popkulturze. Netflix swoim największym hitem przyćmił nawet ubóstwianego "Mandaloriana".

Co więcej, ekranizacja opowiadań i książek Andrzeja Sapkowskiego wciąż może pochwalić się bardzo wysoką notą łączną w serwisie IMDb.com. Przy ponad 135 tysiącach głosów średnia ocen wynosi 8,6/10, co wciąż plasuje "Wiedźmina" jako jeden z 200 najlepiej ocenianych produkcji telewizyjnych wszech czasów .

Wspomniany "Mandalorian" w IMDb.com może się pochwalić co prawda wyższą notą łączną (8,9/10), ale oceniło go ponad 40 tysięcy internautów mniej, co już wskazuje na zdecydowanie większy zasięg, jaki osiągnął "Wiedźmin". Co ciekawe, Parrot Analytics popularność obu porównuje także w kontekście zapotrzebowania na ich odcinki poza oficjalnym obiegiem, w tym serwisach P2P, więc wyliczenia firmy analitycznej zdają się mieć potwierdzenie w rzeczywistości.