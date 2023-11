Widzowie nie mogli obejrzeć skeczu. Komik znowu docina Polsatowi

Puste miejsce po kabaretach

W nagraniu audio słyszymy, jak prezydenta odwiedzają prezenterzy telewizyjnych "Wiadomości", czyli: – Edyta, Danuta, Piotr, Krzysztofa już nie ma, bo dał nogę wcześniej, teraz będzie mówił, że go wcale u nas nie było albo że jak nawet coś czytał, to nie wiedział co – mówi "paskowy" TVP. Jego wytwory w postaci krótkich haseł zapowiadających materiały, mieszczące się właśnie na pasku informacyjnym programu, często same w sobie były obiektem żartów internautów. Kabareciarze, wcielający się w dziennikarzy telewizji publicznej, wymieniają się nawet ulubionymi cytatami.