Odważny pomysł TVP. Święta z pełnym "momentów" filmem

Traf chciał, że tegoroczne święta zbiegły się w Polsce z czasem sporych przemian politycznych, a te nie ominęły również i telewizji publicznej. Od kilku dni brakiem nadawania standardowych pasm na kanałach TVP żyje cała Polska. W czwartek, 21 grudnia ruszyło nowe wydanie serwisu informacyjnego, które – jak można się domyślać – chwilowo nosi nazwę "19:30". Co rusz docierają do nas informacje o nowych nazwiskach dołączających do odświeżonej ekipy "Jedynki" i "Dwójki". Na konkretny kształt Telewizji Polskiej trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.