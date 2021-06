"Obserwuję z zaskoczeniem". Sekielski szczerze o swoich dzieciach

- Niezupełnie. On jest narodowy. Uważa, że naród polski jest najwspanialszy na świecie, a Polska jest najwspanialszym krajem na świecie. I najlepiej by było, aby Polska była mocarstwem, a Polacy rządzili całym światem. Wtedy byłby dobrobyt, wszyscy byliby zachwyceni - odpowiedział mu Morozowski. - Nie wiem skąd mu się to bierze, bo jak wiesz, nie jestem takim optymistą, jeśli chodzi o Polaków.