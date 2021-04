Piotr Krysiak u Sekielskiego: "Znany biznesmen Zbigniew S. zamawiał sobie chłopców w Berlinie"

- Ja swoje informacje o nim sprawdziłem – mówił w programie Sekielskiego Krysiak. - To on fotografuje się z chłopcami w bokserach przed Pałacem Kultury, to on krytykuje osoby homoseksualne i księży-pedofilów. A co sam robi?! S. opublikował pewien film w sieci, przez co przyczynił się do samobójczej śmierci młodego mężczyzny.