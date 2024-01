Nowe show TVN. Tego w polskiej telewizji jeszcze nie było

- Wprowadzamy program, który otwiera drzwi do spektakularnego świata kultury Drag. Świata będącego formą sztuki: ekspresyjnej, wyrazistej, barwnej i inkluzywnej. Chcemy przybliżyć naszym widzom fenomen Drag Queen i ugruntować pozycję TVN jako stacji progresywnej. Po raz pierwszy będziemy towarzyszyć artystycznym zmaganiom Drag Queens w takim wymiarze. Ta przygoda wymaga wyjątkowej odwagi i otwartości naszych jurorów i uczestników. To także program o tym, co najważniejsze – o drugim człowieku. Za każdym kostiumem - kryje się poruszająca historia. "Czas na Show. Drag Me Out" jest ważnym i uzupełniającym nasze cele, elementem wiosennej ramówki - zdradziła Kazen.