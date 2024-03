Widzowie długo czekali. Nowa platforma VOD tuż-tuż

Jak wynika z wiadomości zdobytych przez Wirtualne Media, także i w Polsce trwają już intensywne przygotowania do wprowadzenia nowego produktu. – Start platformy Max to największy launch produktu w historii Warner Bros. Discovery. W Polsce będzie to największe wydarzenie branży medialnej i rozrywkowej w 2024 r. – zapowiadał w rozmowie z portalem Maciej Gozdowski, Managing Director w Playerze.