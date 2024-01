Ostatnie tygodnie HBO Max. Nowa platforma streamingowa na horyzoncie

Koniec HBO Max w Polsce coraz bliżej

O coraz bliższym starcie platformy Max w Polsce, która zastąpi dotychczasowe HBO Max, donoszą Wirtualnemedia.pl. Jak czytamy na stronach wspomnianego portalu, już tej wiosny rebranding popularnego serwisu streamingowego, należącego do koncernu Warner Bros. Discovery, ma dokonać się także w Polsce. Choć konkretna data premiery nie jest znana, polski oddział medialnego giganta szykuje się do startu serwisu, co będzie "najważniejszym wydarzeniem dla firmy w tym roku".