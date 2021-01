Nominacje do Critics' Choice Awards. Nieznaczna przewaga Netfliksa nad HBO

Sezon nagród dla seriali ruszył z małym opóźnieniem. Dotychczas nominacje do Critics' Choice Awards poznawaliśmy w grudniu. Przez pandemię koronawirusa ogłoszono je w styczniu.

Z liczby nominacji może być szczególnie zadowolony Netflix . Ich produkcje otrzymały najwięcej. Seriale "The Crown" i "Ozark" nominowane są w aż sześciu kategoriach. Jednak produkcje HBO nie odstają. Po pięć nominacji otrzymały "Kraina Lovecrafta", "Mrs. America" i "Co robimy w ukryciu" oraz "Schitt's Creek" od kanadyjskiej telewizji CBC.

Netflix ma łącznie 25 nominacji do Critics' Choice Awards. HBO do spółki z HBO Max otrzymało 24, z czego 22 to zasługa seriali HBO.