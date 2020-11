"The Crown": Twórcy zadbali o najmniejszy szczegół! Porównujemy prawdziwą i serialową Dianę

"The Crown" to najdroższa produkcja Netfliksa. Jeden odcinek kosztuje telewizyjnego giganta nawet 13 milionów dolarów! O tym, że to dobrze wydane pieniądze niech świadczy to, że produkcja historyczna o brytyjskiej rodzinie królewskiej jest prawdziwym hitem uwielbianym na całym świecie.

Przed długo wyczekiwaną premierą najwięcej emocji wzbudzała postać księżnej Diany i aktorki, która miała się w nią wcielić. "The Crown" weszło w etap życia królowej Elżbiety II, w którym musiała zapewnić ciągłość monarchii i namówić księcia Karola na założenie rodziny z godną kandydatką. Tak świat poznał nieśmiałą, dziewiętnastoletnią Dianę Spencer, przedszkolankę, która miała stać się Królową Ludzkich Serc.

Historia małżeństwa Karola i Diany nie jest bajką i miała tragiczny koniec. Do dziś matka Williama i Harry'ego jest niemal ikoną dla wielu ludzi na świecie. Uosabia dla nich niewinność, miłość do bliźniego i ludzką, wrażliwą twarz brytyjskiej monarchii niedostępnej dla szarego człowieka.

Producenci "The Crown" wiedząc, jaki test mają do przejścia, nie szczędzi środków. Emma Corrin grająca młodziutką księżną jest jej niemal żywą kopią. Gesty, mimika, charakterystyczne ułożenie głowy... Włożyła w tę rolę mnóstwo pracy i serca. Z drugiej strony ekipa charakteryzatorów i kostiumografów pod wodzą Amy Roberts wykonała pracę wręcz oscarową. Studiowali wszystkie zapisy archiwalne, na których pojawiła się księżna, by z pietyzmem odtworzyć jej garderobę dodając od siebie nieco kreatywności, artyzmu - po prostu iskry talentu. Jako fani serialu oraz brytyjskiej rodziny królewskiej - podziwiamy z zachwytem!

24 lutego 1981 roku pałac Buckingham ogłosił zaręczyny księcia Karola i Diany. Dziewczyna nieśmiało pozowała fotoreporterom i pokazywała piękny zaręczynowy pierścionek. Dziś nosi go księżna Kate, żona księcia Williama. To wtedy, podczas rozmowy z dziennikarzami, Karol na pytanie o to, czy jest zakochany odpowiedział: "Cokolwiek to znaczy". Dziś wiemy, że był to jeden z sygnałów, że to małżeństwo nie miało prawa się udać.

Ikoniczna suknia ślubna projektu Elisabeth i Davida Emanuel zapierała dech w piersiach. Emma Corrin w jednym z wywiadów wspominała, że włożenie jej wymagało pomocy aż dziesięciorga osób. Aktorka przyznała, że moment założenia sukni Diany był dla niej przełomowy.

W tej pięknej połyskującej sukni Diana tańczyła w ramionach męża na jednej z niezliczonych gal podczas oficjalnej podróży po Australii i Nowej Zelandii. W serialu ten taniec był jedną z rzadkich chwil, gdy małżonkowie byli ze sobą szczęśliwi. Kostiumografowie odtworzyli kreację z najwyższym pietyzmem, stworzyli także kopię srebrnego połyskującego paska.

Najwięcej kostiumów Corrin miała na sobie podczas kręcenia odcinka o podróży po Australii i Nowej Zelandii. Sześciotygodniowe tourne księcia i księżnej okrzyknięto wtedy wielkim sukcesem. Tylko najbliższe otoczenie pary wiedziało o tym, jak burzliwe były ich relacje.

Diana zszokowała środowisko i samą królową swoją stanowcza decyzją, że w podróż zabierze malutkiego Williama. Nie chciała rozstawać się z synkiem na tak długo i postawiła na swoim. Z miejsca skradła tym serca wszystkich.

Ikoniczny różowy look Diany pochodzi z sesji zdjęciowej w Highgrove, rezydencji w której zamieszkała z Karolem. Twórcy "The Crown" postanowili go wykorzystać w scenie, w której księżna z nudów jeździ po pałacu na wrotkach.

Styl Diany był bacznie obserwowany, komentowany i chętnie kopiowany, Jej kanarkowe ogrodniczki i charakterystyczne okrągłe kołnierze z miejsca zrobiły furorę. Na zdjęciu poniżej Diana na meczu polo, gdzie kibicowała Karolowi.

Diana szybko stała się ikoną mody. Z idealną sylwetką i wysokim wzrostem nosiła, co jej się żywnie podobało. Wyglądała świetnie także w poważnych, niemal "służbowych" kreacjach. Stroje w kratę zakładała na oficjalne wydarzenia mające miejsce w Szkocji.