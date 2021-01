O tym serialu będzie głośno. Opowie o młodych gejach i epidemii AIDS

"Bo to grzech" to nowy serial autorstwa Russela T. Daviesa (scenariusz, produkcja), autora takich hitów jak "Rok za rokiem", "Skandal w angielskim stylu" czy "Doktor Who". Davies opowiada historię trzech młodych gejów: Ritchie'ego (Olly Alexander), Roscoe'a (Omari Douglas) i Colina (Callum Scott Howells). Akcja rozgrywa się w latach 80. w Londynie. Niedługo po pierwszym spotkaniu chłopcy i ich przyjaciółka Jill (Lydia West) bardzo zbliżają się do siebie i otwarcie rozmawiają o swoich przygodach.