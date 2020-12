Padło niezręczne pytanie. Paweł z "Rolnik szuka żony" nie krył zdziwienia

"Rolnik szuka żony" połączył już wiele par. Tymi, które do dziś stawiane są za wzór przez widzów programu, są m.in. Anna i Grzegorz Bardowscy z 2. edycji i Małgorzata i Paweł Borysewicz z 4. serii . Oba duety pojawiły się ostatnio w "Pytaniu na śniadanie" i zdradziły, jak dziś wygląda ich życie. Wszyscy uczestnicy zgodnie przyznali, że nie żałują udziału w "Rolnik szuka żony". Dzięki programowi znaleźli swoje drugie połówki i założyli rodziny. Jedynym minusem, za którym nie tęsknią, był stres, który towarzyszył całodziennym nagraniom w ich gospodarstwach.

- To był ogromny stres. Cieszyłam się, jak kamery pojechały i mogliśmy pobyć sami - przyznała Anna.

- Była presja kamer. Program piękna sprawa, ale jak gasną kamery, to zaczyna się prawdziwe życie i to szczęście, które może się rozwijać - dodał jej mąż Grzegorz.

- Gdyby nam nie zależało, to byśmy puścili to kantem. Wtedy nie było nam do śmiechu, był stres, teraz się z tego śmiejemy - stwierdziła Małgosia.