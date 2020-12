"Coś mi tu nie pasuje". Widzowie doszukują się oznak ciąży u uczestniczki "Rolnika"

Magda i Kuba zaserwowali widzom programu "Rolnik szuka żony" sporą niespodziankę swoim związkiem. Kuba nie uczestniczył w programie. Nie było go wśród kandydatów, którzy pojawili się w gospodarstwie Magdy, by walczyć o jej serce. W jednym z ostatnich odcinków dowiedzieliśmy się, że Kuba planował wziąć udział w programie, ale miał zbyt dużo pracy na głowie. Śledził jednak losy Magdy i wiedział, że musi się z nią skontaktować. Gdy to się wreszcie udało, od razu między nimi zaiskrzyło. Jak bardzo - dowiedzieliśmy się w ostatnim odcinku serii.