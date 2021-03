Widzowie mocno zdziwieni. Niespodzianka w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" wzbudza coraz większe emocje. I to nie tylko ze względu na decyzje telewizyjnych ekspertów, którzy jedynie na podstawie badań zeswatali ze sobą trzy pary. Ostatnio zrobiło się głośno, gdy w piątkowy wieczór (19 marca) na platformie player.pl miał zostać opublikowany długo wyczekiwany przez fanów odcinek ze ślubami trzech par. Tak się jednak nie stało. Zamiast rozwiązania zagadki, których uczestników sparowali ze sobą eksperci , widzowie dostali... "kilkanaście scen niepublikowanych materiałów z wieczorów panieńskich, przygotowań do ślubów czy przyjazdów na miejsce ceremonii". Na reakcję rozżalonych i wściekłych internautów nie trzeba było długo czekać .

"Najmocniej przepraszamy za przesunięcie premiery 5. odcinka 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'. Widzimy, jak bardzo na niego czekaliście. Spóźniliśmy się z jego premierą ze względu na trudności produkcyjne. Cały zespół pracuje nad tym, aby dostarczyć odcinek jak najszybciej - jeszcze przed emisją w TV. Dziś możemy potwierdzić, że będzie to 23 marca - we wtorek wieczorem. Odcinek 6. zostanie pokazany zgodnie z planem, czyli w nadchodzący piątek. Jeszcze bardzo Was przepraszamy za zaistniałą sytuację" - napisano w sobotę 20 marca.