Niespodzianka na "Sylwestrze Marzeń" TVP? Widzowie mogą być niepocieszeni

Już październiku tego roku było wiadomo, że Polsat zorganizuje sylwestrową imprezę na Śląsku, wzorem poprzednich lat. TVN całkowicie zrezygnuje z koncertu, natomiast TVP wróci do Zakopanego, na Równię Krupową. Według danych oglądalności podchodzących z Nielsen Media, w ubiegłym roku najwięcej widzów przed telewizory przyciągnęła huczna zabawa Telewizji Polskiej w Zakopanem, z Jasonem Derulo i gwiazdami disco polo na czele. Na kilku antenach TVP oglądało ją średnio ok. 5 mln widzów. Przypomnijmy, że publiczny nadawca tak cieszył się występem amerykańskiej gwiazdy i promował imprezę w programach informacyjnych do tego stopnia, że KRRiT zdecydowała o nałożeniu na stację kary.