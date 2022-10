Wiadomo, co z sylwestrem. Stacje podjęły decyzje

Informacje na temat telewizyjnych sylwestrów podaje serwis Press. Z ustaleń redakcji wynika, że Telewizja Polska ponownie zaprosi widzów do Zakopanego, gdzie mimo pandemicznych obostrzeń tłumnie bawiono się w ubiegłym roku. Choć umowa z miastem na organizację wydarzenia nie została jeszcze podpisana, to ma to nastąpić jeszcze w październiku. TVP nie rozważa ponoć innego miejsca dla swojej plenerowej zabawy.