Niepokojące plotki krążą od kilku miesięcy. Margaret stanowczo komentuje

"Co się dzieje z gwiazdą?", "Margaret schudła!" czy "Anoreksja?". Takie nagłówki od kilku miesięcy pojawiają się w mediach w kontekście metamorfozy piosenkarki. A jak na to reaguje sama zainteresowana? W rozmowie z Filipem Borowiakiem Margaret odniosła się do plotek na swój temat. - To nie ma nic wspólnego z prawdą - zapewniła. Artystka podkreśliła, że nie zwraca już uwagi na doniesienia internetowe. Co odpowiada, kiedy ktoś pyta, czy wszystko u niej OK? - Powiem mu, że mam się świetnie. Że się bardzo zdrowo odżywiam, że uprawiam sport, że trenuję jogę. I że dobrze czuję się w swoim ciele. Faktycznie, schudłam te kilka kg i nie muszę już tego wszystkiego ze sobą nosić. Jest mi lżej - wylicza Margaret.