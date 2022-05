Nieopatrznie pokazała wiadomość od Kamila. Nie umknęło to uwadze internautów

W ostatnich sekundach finału "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazano widzom, że choć Agnieszka i Kamil przed ekspertami zdecydowali się pozostać w małżeństwie, długo w nim nie wytrzymali. "Zaledwie dwa tygodnie po naszym spotkaniu z parami sytuacja uległa zmianie. Pewnego dnia Kamil ogłosił Agnieszce, że nic do niej nie poczuł i chciałby się rozstać. Wyprowadził się z mieszkania, zostawiając je do dyspozycji Agnieszki, która musiała jeszcze chwilę pracować we Włocławku" - usłyszeli widzowie.