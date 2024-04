Niebywały lider tygodnia. TVN spadł na trzecie miejsce

Polacy kochają seriale, a dane Nielsen Audience Measurement tylko to potwierdzają. "M jak miłość" jest najchętniej oglądanym formatem przez widzów. W drugim tygodniu kwietnia (od 8 do 14 kwietnia) produkcja zgromadziła najwięcej widzów we wtorek. Mowa aż o 3 mln osób. Dzięki tak licznej oglądalności udział stacji w tym czasie wzrósł aż do 28,71 proc.