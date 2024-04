Dagmara Kaźmierska ma poważną kontuzję. Czy to dlatego kiepsko tańczy?

Teraz Kaźmierska wyjawiła, że treningi sprawiają jej coraz więcej problemów. Okazuje się, że celebrytka odniosła poważną kontuzję. - Od tygodnia mam pęknięte żebro i robię dobrą minę do złej gry. Poza tym, pani Iwonka nie wie, jakim ja okupuję to bólem codziennym bo ja nawet mam problem z chodzeniem, więc co dopiero z tańcem. Daję z siebie co mogę, ale niestety ciało nie słucha głowy. Ja bym chciała dobrze, ja wszystko w głowie pamiętam, co mam robić, ale ciało nie pracuje z głową.