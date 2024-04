Są wyniki oglądalności śniadaniówki TV Republika. Liczby nie powalają

"Wstajemy" to nowy program śniadaniowy Telewizji Republika, którego pierwszy odcinek wyemitowano 8 kwietnia. Główną parą prowadzących jest Anna Popek i Rafał Patyra. Wiadomo już, ile osób ogląda śniadaniówkę w telewizji. Średnio jest to 91 tys. widzów, co daje stacji 3,44 proc. udziału w rynku w gronie wszystkich oglądających.