"Nie zejdę z tej drogi". Jakimowicz nie odpuszcza

Ten, widząc, jakie wzbudza zainteresowanie w sieci, brnie w dalej, właściwie zapowiadając, że... to tylko początek. "NIE ZEJDĘ Z TEJ DROGI ‼️ Możecie grupować się i pisać w waszych niemieckich mediach co chcecie na mój temat. Możecie sobie tworzyć listy poparcia, /popatrzcie jakie oni wszyscy mają pochodzenie i jaką orientację/ podkładać świnie czy straszyć sądami. /Wszystko oparte na pomówieniach. Zero dowodów/ NIE ZEJDĘ Z TEJ DROGI. Nawet jeśli będą szedł nią sam" - stwierdził na Instagramie.