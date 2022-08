Paweł Deląg dziękuje za wsparcie Maciejowi Dowborowi. Głos zabrały inne gwiazdy

"Jak długo będzie bezkarne takie obrzydliwe zachowanie? Co jeszcze ma się wydarzyć, skomentować etc., by ludzie oprzytomnieli. By takie osoby automatycznie za szerzenie hejtu i plucie jadem były eliminowane z portali społecznościowych, a już na pewno z telewizji 'publicznej'. Ten człowiek po mojej kiedyś uwadze na oczernianie kobiet, napisał, że wie jak zaczęła się moja kariera i co musiałam robić, by dostać role. Zapytałam co mi sugeruje, że robiłam w wieku 6 lat. Nie będę tolerować takich zachowań i takich komentarzy " - podzieliła się swoją historią o Jakimowiczu aktorka Urszula Dębska, znana z "Plebanii" i "Pierwszej miłości".